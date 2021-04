Serie B, giudice sportivo: 12 gli squalificati, tutti per un turno. Pesante ammenda alla Salernitana

vedi letture

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 aprile 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 16-17 aprile 2021 - Quindicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

SOCIETA'

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. SALERNITANA a titolo di responsabilità oggettiva, perché un proprio collaboratore presente nel recinto di giuoco, al 49° del secondo tempo, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria, inoltre, al termine della gara, nonostante fosse stato precedentemente allontanato, rientrava nel recinto di giuoco reiterando tale comportamento.

CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIRINDELLI Samuele (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CALO Giacomo (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DJURIC Milan (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KARGBO Augustus (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LEVERBE Maxime Jean R (Chievo Verona): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

MONTALTO Adriano (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MUSIOLIK Sebastian Karol (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PADELLA Emanuele (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RIGONI Luca (L.R. Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

SALVI Alessandro (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SCIAUDONE Daniele (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione)

STRIZZOLO Luca (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00

AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, al 47° del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della propria squadra, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria, successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, reiterava tale comportamento cercando il contatto fisico con gli avversari; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.