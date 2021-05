Serie B, i finali: il Monza vince e tiene aperta la corsa alla Serie A. Solo pari per il Lecce

Tutto rinviato all'ultima giornata per la seconda promossa in Serie A assieme all'Empoli. Con la sfida che sarà fra Salernitana e Monza. I campani infatti vincono per 2-0 contro la capolista e per oltre un'ora cullano il sogno promozione prima che il neo entrato Balotelli cambi la sfida di Cosenza dando il via al 3-0 con cui il Monza batte i calabresi e tiene viva la speranza di arrivare al secondo posto. Fuori dalla corsa invece il Lecce che non va oltre il 2-2 in casa contro la Reggina scivolando a -4 dai campani. Tutto ancora aperto anche per gli ultimi due posti ai play off con Chievo, Brescia e SPAL appaiati a quota 53 dopo le rispettive vittorie su Entella, Pisa e Reggiana. In coda gli emiliani salutano dopo appena un anno la Serie B assieme al Pescara, sconfitto pesantemente a Cremona dalla squadra di Pecchia. Pareggio per 1-1 fra Frosinone e Vicenza, mentre il Pordenone strappa un pari prezioso a Venezia e ora vede la salvezza a un passo.

Serie B, 37 giornata

Ascoli-Cittadella 2-0 (39° Buchel, 48° Baijc)

Brescia-Pisa 4-3 (18°, 65°, 82° Ayé, 52° Donnarumma; 9° Marin, 689° rig. De Vitis, 86° Sibilli)

Cosenza-Monza 0-3 (74° Balotelli, 83° D'Errico, 88° Diaw)

Cremonese-Pescara 3-0 (27° rig. Ciofani, 63° Nardi, 72° Valzania)

Virtus Entella-ChievoVerona 1-3 (1° Mancosu; 7° Gigliotti, 43° Di Gaudio, 52° Canotto)

Frosinone-Vicenza 1-1 (76° Brignola; 74° Vandeputte)

Lecce-Reggina 2-2 (14°, 16° Stepinski; 7° Edera, 27° Montalto)

Reggiana-SPAL 1-2 (65° Varone; 35° Esposito, 68° Espeto)

Salernitana-Empoli 2-0 (32° Bogdan, 93° Anderson)

Venezia-Pordenone 0-0