Serie B, il Lecce travolge la Reggiana: Coda, Majer e Stepinski firmano il poker

Netta affermazione del Lecce nel match di Serie B giocato oggi contro la Reggiana. Poker dei giallorossi, che avevano archiviato la pratica già nel primo tempo con le reti di Coda e Majer. In avvio di ripresa i padroni di casa sono rimasti in dieci per l’espulsione di Ajeti per somma di ammonizioni, ne ha approfittato la formazione di Corini che ha siglato il 4-0 con il subentrato Corini. Il Lecce si porta al quinto posto con 43 punti, la Reggiana rimane in sedicesima posizione e dunque in piena lotta per non retrocedere in Serie C.