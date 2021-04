Serie B, la classifica aggiornata: il Monza scivola al quarto posto. Dietro bagarre play out

Pur senza giocare l'Empoli mantiene la prima piazza con un punto, e due partite in meno, sul Lecce. Dietro scivola il Monza, ora quarto e scavalcato dalla Salernitana, che vede avvicinarsi anche il Venezia. In zona play out è bagarre con quattro squadre - Cosenza, Ascoli, Reggina e Pescara - in lotta per due posti con un occhio alla salvezza matematica. Questa la classifica dopo il 32° turno di Serie B:

Empoli** 59, Lecce 58, Salernitana 54, Monza 52, Venezia 50, SPAL 47, Cittadella 46, ChievoVerona* 45, Brescia 43, Vicenza 41, Reggina 41, Pisa* 40, Cremonese* 39, Frosinone 39, Pordenone* 37, Cosenza 32, Ascoli 31, Reggiana 31, Pescara 27, Virtus Entella 22

** due gare in meno

* una gara in meno