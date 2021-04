Serie B, la classifica aggiornata: Lecce balzo verso la A. L'Ascoli agguanta i play out

Il Lecce vince e rafforza il suo secondo posto in attesa delle sfide di Salernitana e Venezia, mentre il Monza frena e rischia di scivolare in classifica. In coda colpo dell'Ascoli che esce dalla zona retrocessione e agguanta un posto nei play out scavalcando la Reggiana, il Pescara resta comunque in corsa, mentre per l'Entella si fa sempre più dura. Questa la classifica di Serie B aggiornata dopo i risultati del pomeriggio della 32^ giornata di campionato:

Empoli** 59, Lecce 58, Monza 52, Salernitana* 51, Venezia* 49, Cittadella 46, SPAL* 46, Chievo* 45, Brescia* 42, Vicenza 41, Reggina 41, Pisa* 40, Cremonese* 39, Frosinone* 39, Pordenone* 37, Cosenza 32, Ascoli 31, Reggiana* 30, Pescara 27, Virtus Entella 22

* una gara in meno

** due gare in meno