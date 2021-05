Serie B, Pescara-Reggiana: Grassadonia per l'onore, Alvini spera ancora nei play-out

Sfida dal sapore di ultima spiaggia all'Adriatico, dove si affrontano il Pescara, penultimo, e la Reggiana, terz'ultima in classifica. Speranze di salvezza ormai ridotte al lumicino per gli abruzzesi che, dopo la sconfitta nello scontro decisivo con il Cosenza, hanno accumulato un distacco di 6 punti proprio con i Lupi che occupano l'ultimo posto utile per gli spareggi e sono attesi oggi dalla trasferta di Empoli. In casa Reggiana il morale è decisamente più alto dopo la vittoria sul Pordenone, preziosissima per rimanere in scia delle dirette avversarie. Con un risultato positivo i granata possono sperare di rientrare a pieno titolo nella lotta play-out.

COME ARRIVA IL PESCARA - Il 3-0 rimediato a Cosenza ha inferto un colpo molto pesante ad un ambiente già segnato dalle tante difficoltà emerse nell'arco della stagione. Mister Grassadonia ha chiesto alla squadra di concludere il campionato con dignità, a partire dal match di oggi, penultimo impegno casalingo del Delfino. Tornano a disposizione Riccardi e Omeonga, con quest'ultimo che potrebbe partire titolare a centrocampo con Valdifiori e Machin. Mancheranno Rigoni, Maistro e Bellanova, non convocati: in caso di ritorno alla difesa a 4 il ruolo di terzino destro toccherebbe a Masciangelo. Nel reparto offensivo confermato Odgaard, con un possibile ritorno dal primo minuto di Capone e Vokic, favorito su Ceter.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Dopo il successo di misura sul Pordenone i granata affrontano la trasferta di Pescara con rinnovate speranze, confidando che la capolista Empoli tenterà il tutto per tutto per festeggiare già oggi contro il Cosenza la matematica promozione in A. Per la gara dell'Adriatico Alvini ritrova Kargbo, al rientro dalla squalifica, ma non avrà a disposizione gli infortunati Mazzocchi, Del Pinto e Costa, nonché Eloge Yao, fermato dal giudice sportivo. Il modulo dovrebbe ricalcare quello utilizzato contro i Ramarri, con solo pochi cambi rispetto a sabato: Gyamfi prenderà il posto di Yao sulla corsia mancina, mentre Laribi potrebbe invertire il settore per lasciare spazio a Siligardi sulla destra del centrocampo, in alternativa toccherà ancora a Lunetta. Il vertice dell'attacco sarà Kargbo.