Serie B, Pisa-Salernitana: nerazzurri a caccia di riscatto contro una big del torneo

Sfida aperta a qualunque tipo di risultato quella tra Pisa e Salernitana, si affrontano due squadre che hanno modi di giocare piuttosto differenti. Mister D'Angelo opta per un calcio propositivo pur concedendo qualcosa in difesa, il collega Castori punta su fisicità, verticalizzazioni e concretezza in nome della mentalità "prima non prenderle" che ha fatto la fortuna dei più grandi allenatori italiani. Non sarà una partita semplice per nessuna delle due, e poco conta il divario in classifica alquanto netto. Il Pisa deve riscattare il ko di Cremona ma è in netta ripresa e vuole sfruttare il fattore campo pur in uno stadio tristemente vuoto, la Salernitana è in lotta per la promozione diretta, ma in trasferta ha perso quattro volte e non segna da 320 minuti. Dirigerà l'incontro il signor Prontera di Bologna.

COME ARRIVA IL PISA

Mister D'Angelo non ha diramato la lista dei convocati, anche in modo strategico. Rispetto all'andata, però, non c'è emergenza Covid e si potrà attingere appieno dalla rosa senza stravolgere nulla pur essendo la seconda partita in pochissimi giorni. Il giovane Gori difenderà la porta, in difesa quasi certo di una maglia da titolare quel Varnier che tanto mancò all'andata e che avrebbe potuto evitare il sonoro 1-4 con la sua bravura e personalità. Birindelli dovrebbe essere preferito a Meroni sulla destra, sul versante opposto quel Lisi che piaceva tanto alla Salernitana a gennaio ma che è stato dichiarato incedibile. Chiavi del centrocampo nelle mani di Gucher, uno dei mediani più efficaci e forti della categoria. Soddimo spera di soffiare il posto a Marsura, ma presumibilmente entrerà nella ripresa. In attacco Marconi e Vido, con l'ex Palombi che proverà a dare un dispiacere al mentore Lotito come già accaduto ai tempi del Lecce.

COME ARRIVA LA SALERNITANA

Cinque assenze pesanti per Castori. Out il lungodegente Cristiano Lombardi, gli infortunati Durmisi e Kupisz e il centrale difensivo Gyomber. Per media voto tra i migliori della B. Non convocato Mirko Antonucci, ormai da considerare fuori rosa al pari del portiere Micai. Sarà ancora 3-5-2, con il rientro del grande ex Aya dopo tre panchine consecutive e la presenza di Bogdan come centrale. A sinistra Jaroszynski è favorito su Sanasi Sy e Cicerelli, Capezzi potrebbe rifiatare a favore di Sofiane Kiyine. Sulla corsia di destra è intoccabile l'argentino Casasola, occhio alla composizione del pacchetto offensivo. Gennaro Tutino (otto gol e tre assist in gare ufficiali) è certo di una maglia e proverà a bissare la buona prova offerta con il Chievo, al suo fianco potrebbe spuntarla Cedric Gondo che, ironia della sorte, ha esordito con la Salernitana proprio nella trasferta di Pisa dell'anno scorso. Per Djuric, non brillantissimo da un mese e mezzo a questa parte (come testimoniato dal rigore calciato male a Reggio Calabria), possibile turno di riposo.