SPAL-Cremonese, le formazioni ufficiali: Strefezza con Asencio per l'assalto play off

Sarà Strefezza ad affiancare Asencio nella sfida di questo pomeriggio che può valere l'accesso ai play off. In mezzo al campo Mora e Segre affiancheranno Esposito, mentre in difesa ci sarà Tomovic. La Cremonese risponde con Ciofani unica punta supportato da Strizzolo e Buonaiuto sugli esterni e Nardi in mezzo. Queste le formazioni ufficiali:

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Okoli, Ranieri; Dickmann, Mora, Esposito, Segre, Sala; Asencio, Strefezza. Allenatore Rastelli

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Zortea; Valzania, Castagnetti; Strizzolo, Nardi, Buonaiuto; Ciofani. Allenatore: Pecchia