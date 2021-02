SPAL, Marino: "Lo spogliatoio è compatto. Gara fondamentale con la Reggina"

A poche ore dall'incontro casalingo con la Reggina, gara che servirà alla SPAL per ritrovare quella vittoria che manca da più di un mese, il tecnico biancazzurro

Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa del momento attraversato dagli estensi, presentando il match con gli amaranto.

La gara con la Reggina sarà fondamentale per il vostro percorso?

“Sì, lo sarà perché abbiamo perso qualche punto in classifica e la vittoria ci darebbe quell’entusiasmo e quel morale che serve per affrontare le altre partite contro Salernitana e Pescara. Vogliamo cercare di migliorare la situazione. Abbiamo sbagliato qualche partita ma non siamo questi, perché la squadra è consapevole di avere qualità importanti e le dovrà mettere in campo”.

TMW - Qual è il suo rapporto con lo spogliatoio?

“Lo spogliatoio è sempre compatto e insieme si lavorare per risolvere i problemi. Ho sempre sostenuto che nei momenti di difficoltà il gruppo si compatta maggiormente ed è stato così. In questo periodo dobbiamo fare qualcosa in più perché manca la vittoria. Siamo consapevoli che se arriveranno i tre punti poi potremo tornare in corsa per le prime due posizioni di classifica”.

TMW - Pregi e difetti della Reggina?

“Hanno acquistato innesti importanti a gennaio e sono una squadra ben organizzata, che sta vivendo un buon momento. Dovremo essere bravi ad attaccare con molto ordine e a non lasciare spazio ai loro contropiede perché sono veloci ad aggredire la linea difensiva. Dovremo saper gestire bene le fasi della gara”.

Ranieri come sta?

“Il ragazzo è rimasto fermo già da tre-quattro giorni. Dovrebbe riprendere domenica per poi essere disponibile martedì. A questo proposito, domani sarà difficile che farò giocare insieme Vicari e Tomovic, che sono entrambi diffidati. Sono i più esperti e non vorrei perderli entrambi per le altre gare ravvicinate. Dovrò valutare bene le situazioni per adattarci al meglio al problema che c’è in questo periodo a livello difensivo”.

Tumminello e Murgia invece?

“Marco sta crescendo con il lavoro e potrà tornare utile, così come Murgia. Entrambi hanno svolto tutta la settimana piena di lavoro e saranno utili e a mia disposizione”.

Le sta piacendo la mentalità di Asencio?

“Il suo arrivo è servito e abbiamo visto che insieme a lui cresce anche il rendimento di Paloschi, che viene più cercato. L’unico handicap è che non gioca da diverso tempo e gli servirà di più per entrare al massimo della condizione. Ha una forza importante e ci vorrà qualche settimana in più, ma sta recuperando velocemente. Sono contento dell’approccio che ha avuto”.

Floccari e Missiroli rientreranno per la Salernitana?

“No, non penso che faranno in tempo a recuperare”.

Pensa che in questi otto giorni si deciderà il futuro della SPAL e il suo?

“Penso solo alla partita di domani. Ho poco tempo di pensare ad altro”.