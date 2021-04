Stop di 2 settimane in B. Pres. Lecce: "Fermarsi prima delle ultime 2 sarebbe stato più prudente"

Come riferiscono i canali ufficiali del club, il presidente del Lecce Sticchi Damiani, si è così espresso sulla scelta del temporaneo stop del campionato di B, che riprenderà il suo corso dal 1° maggio con le ultime quattro gare della regular season e i conseguenti playoff e playout: "“Ieri prima dell’Assemblea si è tenuto un Consiglio nel quale il presidente Balata ha proposto la soluzione, informalmente auspicata dalla FIGC, che poi è stata approvata a maggioranza dall’Assemblea e cioè di sospendere il Campionato. Questa decisione, da un lato permetterà la contemporaneità delle ultime quattro giornata, con tutti i recuperi effettuati prima dell’uno maggio, ma dall’altro, e speriamo di essere fortunati, non so come potrà essere garantito il recupero di eventuali partite se dovesse accadere qualcosa in queste ultime giornate, peraltro compresse. I tempi per recuperare sarebbero drammatici, visto che poi si disputeranno playoff e playout. Bisogna considerare, inoltre, il termine ultimo per poter disporre dei giocatori Nazionali. Io, invece, avevo proposto di proseguire per altri tre turni, effettuare i recuperi e poi disputare le ultime due giornate. Certo, questo avrebbe garantito la contemporaneità solo degli ultimi due turni, ma era una proposta più prudente perché avrebbe consentito un maggior lasso temporale per eventuali ulteriori recuperi. Personalmente in sede di Consiglio Direttivo, di cui faccio parte, ho continuato a sostenere la nostra posizione anche se la maggioranza ha voluto seguire l’indicazione della FIGC e in Assemblea mi sono adeguato, votando a favore, a quanto deciso in Consiglio".