tmw Ascoli, in arrivo Charpentier dal Genoa. Pierini saluta e passa al Modena

Doppia operazione per l’Ascoli. In entrata è arrivo per il club bianconero Gabriel Charpentier, attaccante francese di proprietà del Genoa negli ultimi sei mesi in prestito alla Reggina, mentre in uscita Nicholas Pierini, esterno d’attacco di proprietà del Sassuolo saluta il ‘Del Duca’ per passare al Modena in Serie C.