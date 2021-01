tmw Brescia, non solo Radrezza. Piace anche Libutti della Reggiana

Il Brescia guarda in casa Reggiana per rinforzarsi in questi ultimi giorni di mercato. Il club lombardo avrebbe messo nel mirino due calciatori degli emiliani: si tratta di Igor Radrezza, fantasista classe '93 autore di tre reti e cinque assist in stagione in 18 presenze, e del laterale destro Lorenzo Libutti, classe '97 che ha collezionato 13 presenze in campionato finora.