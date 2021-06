tmw Crotone, obiettivo Danti per l'attacco. Ma fra Serie B e C la concorrenza non manca

Per Domenico Danti, esterno d'attacco della Virtus Verona, potrebbe arrivare il salto di categoria nel corso di questa estate. Il classe '89, protagonista di un'ottima stagione in Serie C conclusa con nove reti e sei assist in 36 presenze, è infatti finito nel mirino del Crotone dove è molto stimato dal tecnico Modesto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la concorrenza però non manca: Danti piace infatti anche al Brescia in Serie B e a due top club della terza serie come SudTirol e Palermo.