tmw Domizzi salva il Pordenone e ora fa gola tra B e big di C: atteso summit per il futuro

Otto partite e la salvezza. Missione compiuta per un allenatore giovane ma che, nonostante le pochissime panchine pro, sta già attirando attenzioni. Maurizio Domizzi ha portato in porto la barca Pordenone: ritiratosi nel 2019 da calciatore, dopo tre stagioni al Venezia di cui è stato anche capitano, ha iniziato la carriera da tecnico proprio col Pordenone, nelle giovanili, la scorsa estate. Poi, a inizio aprile, l'esonero di Attilio Tesser e l'arrivo di Domizzi. Otto gare, 1,38 punti medi a partita, 3 vittorie, 2 pari e 3 ko che hanno permesso al club di conquistare la salvezza.

IL FUTURO Contratto in scadenza, le parti devono ancora incontrarsi per valutare se proseguire insieme o se intraprendere un nuovo percorso. Domizzi ha iniziato la carriera da tecnico al Pordenone che gli ha permesso anche, pur dopo un esonero, di partire subito tra i pro. Però non mancano anche altre proposte: sondaggi da società di B e big di C, la sensazione è che a breve potrebbero esserci novità in un senso o nell'altro col Pordenone.