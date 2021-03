tmw Entella, via i rumors: Vivarini è confermato

vedi letture

Nonostante i soli 3 punti conquistati nel girone di ritorno, in casa Entella non ci saranno scossoni in panchina: la società, infatti, proseguirà con il tecnico Vincenzo Vivarini, mai messo in discussione neppure nel momento più critico della stagione. I due recenti pareggi, però, danno qualche speranza in più.