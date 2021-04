tmw Il Monza studia il colpo per la Serie A: nel mirino c’è il Mudo Vazquez

Un colpo a parametro zero. Un’occasione importante da sfruttare. Il Monza studia un affare d’oro per la prossima stagione. Nel mirino Franco Vazquez, trequartista in scadenza con il Siviglia. Un’idea che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane quando i giochi per la Serie A saranno fatti. Una possibilità concreta. Il Monza prepara il colpo. E pensa al Mudo Vazquez...