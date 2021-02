tmw Legrottaglie: "A Pescara ambiente sano e squadra rinforzata: si può risalire"

Nell'intervista rilascia a TMW, mister Nicola Legrottaglie non ha parlato solo del Bari, ma anche del Pescara, allenato lo scorso anno.

Questo il suo commento alla situazione attuale del Delfino: "E' molto triste vedere la classifica del Pescara. Ci sono persone davvero eccezionali, di valore, con il presidente che ha sempre fatto di tutto per far quadrare le cose: purtroppo però ci sono annate storte dove non si incastrano le situazione ma anzi, ci sono strascichi in quella successiva, occorre solo trovare la giusta medicina, cosa che li stanno facendo. La squadra è molto rinforzata, l'ambiente sano, ci vuole solo pazienza e rispetto per chi investe. Anche perché non è quella la classifica che meritano gli abruzzesi, devono tornare a lottare per i primi posti".