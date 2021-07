tmw Pisa, la difesa può perdere un pezzo pregiato: in bilico Pisano

vedi letture

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, potrebbe esser giunta al termine l'avventura di Eros Pisano al Pisa. Uomo spogliatoio e guida per i giovani, l'esperto difensore, con oltre 100 presenze in A, parrebbe esser stato messo un po' ai margini del progetto tecnico, dove troverebbe meno spazio: motivo per il quale il giocatore e il suo entourage si starebbero guardando intorno. Sondaggi dalla B, per il classe '87, ma non è da escludere un'altra esperienza all'estero, che seguirebbe a quella con gli inglesi del Bristol.