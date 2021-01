tmw Salernitana, arriva Coulibaly. E Baraye può finire all'Avellino

vedi letture

Mamadou Coulibaly sarà presto un giocatore della Salernitana: la notizia era nell'aria da un po', ma ora, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, è prossima a diventare ufficiale. Il classe '99 saluterà l'Udinese e vestirà la maglia granata.

Ma per un arrivo ci sarà una partenza: Joel Baraye dovrebbe far rientro a Padova, ed esser poi girato in prestito. Su di lui, sempre come raccolto dalla nostra redazione, è forte l'interesse dell'Avellino.