ufficiale Cagliari, ribaltone in società. Esonerato il Ds Capozucca

Ribaltone dirigenziale in casa Cagliari, con il club che poco fa ha sollevato dall'incarico di Ds Stefano Capozucca. Dopo tre anni, si interrompe quindi il rapporto tra le parti.

Ecco la nota:

"Il Cagliari Calcio comunica di avere sollevato Stefano Capozucca dal ruolo di Direttore Sportivo della prima squadra.

Il Club ringrazia il Direttore Capozucca per quanto fatto nel corso degli anni vissuti in Sardegna, augurandogli il meglio per il futuro professionale".