ufficiale Cremonese, risolto il prestito di Dalle Mura. Il difensore torna alla Fiorentina

"U.S. Cremonese comunica la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Christian Dalle Mura, che rientra alla Fiorentina ACF. La società ringrazia Dalle Mura per la professionalità e l’impegno che hanno contraddistinto la sua esperienza in grigiorosso e gli augura le migliori fortune professionali". Il difensore classe 2002 torna così in viola dove però sarà solo di passaggio viste le tante richieste arrivare per lui da club di Serie B. In testa ci sarebbe il Pordenone con Cosenza e Reggina, dove ha giocato la scorsa stagione, più indietro.