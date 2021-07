ufficiale Cremonese, triplo arrivo dall'Atalanta: Carnesecchi, Okoli e Vido

La Cremonese ha annunciato sul proprio sito un triplo colpo in entrata. Dall'Atalanta arriva in prestito il portiere Marco Carnesecchi, già in grigiorosso lo scorso anno, il difensore Memeh Caleb Okoli, lo scorso anno alla SPAL, e l'attaccante Luca Vido, lo scorso anno al Pisa. Questi i comunicati ufficiali relativi ai tre giocatori:

"U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Atalanta B.C. il diritto alle prestazioni sportive di Luca Vido.

Nato a Bassano del Grappa (Vi) il 3 febbraio 1997, attaccante, ha iniziato nei settori giovanili di Treviso e Padova per poi passare dal Milan dove ha proseguito il suo percorso di crescita cominciando dai Giovanissimi per approdare alla formazione Primavera. Passato all’Atalanta, dove ha esordito in Serie A collezionando 4 presenze, Vido ha successivamente indossato le maglie di Cittadella, Perugia, Crotone e Pisa per un totale di 119 presenze e 25 gol. L’attaccante vanta anche un lungo trascorso con le nazionali giovanili, culminato nelle 9 presenze con l’Under 21 azzurra.

U.S. Cremonese comunica di aver raggiunto l’accordo con Atalanta B.C. per il rinnovo del prestito del calciatore Marco Carnesecchi.

Nato a Rimini il 1 luglio 2000, Carnesecchi è approdato in grigiorosso lo scorso gennaio e nella sua prima esperienza con la Cremonese ha collezionato 20 presenze con 8 “clean sheet”. Marco ha difeso la porta della nazionale Under 21 nell’ultimo Campionato Europeo di categoria.

U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da Atalanta B.C. il diritto alle prestazioni sportive di Memeh Caleb Okoli.

Nato a Vicenza il 13 luglio 2001, difensore, Okoli è cresciuto nel settore giovanile del club bergamasco laureandosi campione d’Italia con la formazione Primavera nelle stagioni 2018/19 e 2019/20. Ha disputato l’ultimo campionato con la Spal, dove ha esordito in Serie B raccogliendo 16 presenze e realizzando una rete; ha giocato 19 volte con la nazionale italiana Under 19".