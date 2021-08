ufficiale Crotone, sfuma Gaston Silva. L'uruguayano firma con il Cartagena in Spagna

Non ci sarà ritorno in Italia per il terzino Gaston Silva, classe '94 ex del Torino. L'uruguayano, svincolato dopo l'esperienza all'Huesca, era stato cercato dal Crotone nelle scorse settimane, ma ha deciso di continuare l'avventura iberica firmando con il Cartagena.