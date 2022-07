ufficiale Genoa, colpo in attacco. Dalla Turchia arriva Guven Yalcin

vedi letture

"Guven Yalçin è un nuovo giocatore del Genoa. Giovane di talento ed esperienza, l’attaccante turco è nato a Düsseldorf il 18/01/1999. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Besiktas. Yalçin si è già aggregato alla squadra nel ritiro austriaco di Bad Häring". Con questa nota il club ligure ha annunciato un importante innesto in attacco. Per il turco sarà la seconda esperienza in Italia dopo la parentesi non brillantissima con il Lecce.