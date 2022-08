ufficiale L'attesa è finita. Como show: Cesc Fabregas veste la maglia biancoblù

Il giorno tanto atteso è arrivato, e il Como può vantare il tesseramento di Cesc Fabregas. A darne l'annuncio, il sito ufficiale della Lega B, che comunica l'approdo in terra lariana del centrocampista spagnolo, svincolato dopo l'esperienza al Monaco.

E' questo, in serie cadetta, il primo contratto depositato in questo mese di agosto appena iniziato.