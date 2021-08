ufficiale Lecce, ecco Strefezza dalla SPAL. Contratto pluriennale per il centrocampista

Come anticipato, Gabriel Strefezza è un nuovo giocatore del Lecce. Con il quale ha sottoscritto un contratto pluriennale, come si evince dal comunicato dei salentini:

"L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Strefezza dalla SPAL. L'esterno offensivo brasiliano, classe '97, ha sottoscritto un contratto di quattro anni con opzione per il successivo".

Questa, poi, la nota della SPAL:

"S.P.A.L. srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo all’Unione Sportiva Lecce le prestazioni sportive del centrocampista Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato.

Strefezza, arrivato a Ferrara nel 2016 dopo aver compiuto tutta la trafila delle giovanili nel club brasiliano del Corinthians, ha collezionato 91 presenze totali con la maglia biancazzurra: 32 in Serie A con 1 rete, 30 in Serie B con 4 reti, 3 in Coppa Italia e 26 tra le fila della primavera spallina con 8 reti all’attivo.

Distintosi fin da subito nella formazione Under 19 biancazzurra, il laterale italo brasiliano ha esordito con la prima squadra il 31 marzo 2017 nel match disputato sul campo dell’Avellino, valido per la trentatreesima giornata del Campionato di Serie B 2016/2017, subentrando a dieci minuti dal termine dell’incontro.

La società biancazzurra ringrazia con grande affetto il calciatore per la professionalità dimostrata durante le tre stagioni trascorse a Ferrara e augura a Gabriel le migliori soddisfazioni per il prosieguo della propria carriera".