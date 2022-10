Arriva un altro club calcistico nella galassia della 777 Partners, proprietaria del Genoa. Dopo l'acquisto dello Standard Liegi lo scorso gennaio il fondo è approdato in Australia prendendo la proprietà del Melbourne Victory, club che ha in archivio nella A-League quattro titoli nazionali, tre Premier's Plate e 2 FFA Cup.

Welcome to the family, @gomvfc 🤝 https://t.co/W12ABMzRX0

— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 5, 2022