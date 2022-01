ufficiale Pordenone, ecco Andreoni. L'esterno arriva in prestito dal Bari

Nuovo innesto per il Pordenone. Il club neroverde ha annunciato l'arrivo dal Bari di Cristian Andreoni. Questo il comunicato del club: "Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Cristian Andreoni. Il calciatore, classe ‘92, arriva dal Bari in prestito fino a giugno 2022. Andreoni, originario di Vaprio d’Adda (provincia di Milano), è un esterno destro di grande corsa e propensione offensiva. Al Bari dal settembre 2020, in precedenza ha vestito le maglie di Ascoli, LR Vicenza, Bassano, Reggiana e Pro Patria".