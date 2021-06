ufficiale Reggina, Paolucci vola in Belgio. Giocherà nell'Union Sainte-Gilloise

"La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società Royale Union Sainte-Gilloise per il trasferimento a titolo definitivo di Lorenzo Paolucci. Ringraziando il calciatore per la professionalità dimostrata, il club gli augura le migliori fortune umane e sportive". Con questa nota il club calabrese ha annunciato l'addio del centrocampista classe '96 che nell'ultima stagione ha militato nel Monopoli in Serie C. Per il giocatore contratto triennale.