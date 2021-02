ufficiale SPAL, arriva Raul Asencio in prestito dal Genoa

SPAL srl comunica di aver acquisito in prestito dal Genoa CFC le prestazioni sportive di Raúl José Asencio Moraes. Spagnolo di origini brasiliane, Raul Asencio è un attaccante classe 1998 cresciuto calcisticamente nel Vivaio del Deportivo Burriana (società dilettantistica vicino a Valencia), passando nel 2015 al Settore Giovanile del Genoa. La prima esperienza tra i professionisti è arrivata nel 2017, quando è passato in prestito all’Avellino in Serie B: 32 presenza e 6 reti. Nella stagione successiva, si trasferisce a Benevento sempre in B, dove ha indossato per 23 volte la casacca della formazione campana segnando 3 reti. Nella scorsa annata, ha indossato in Serie B le maglie di Pisa (fino a gennaio 2020 con 4 presenze) e Cosenza (fino al termine della stagione con 15 presenze e 7 reti).