Venezia, Esposito: “Devo molto a Conte. Colpa mia se non giocavo alla Spal. La mia top11...”

Nel corso della trasmissione Bar Sport in onda sul canale Twitch Ocw Sport è intervenuto l’attaccante di proprietà dell’Inter Sebastiano Esposito, attualmente in prestito al Venezia. “Su Conte posso solo dire cose bellissime, perché ha creduto in me e mi ha fatto esordire”.

Sull’esperienza alla Spal e la scelta di cambiare maglia: “Se non ho giocato e stata colpa mia. Probabilmente non lo meritavo non ho nessuna recriminazione con Marino. Ho scelto Venezia per trovare spazio e giocare. Lukaku è una persona d’oro, lasciandomi il rigore ho provato le emozioni più grandi della mia vita”.

Esposito ha anche espresso la sua preferenza rispetto all’undici più forte della serie A.

Handanovic, Spinazzola,Theo Hernandez, De vrij; Barella, Luis Alberto, McKennie, Calhanoglu , Lukaku, Immobile, Ilicic