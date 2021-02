Venezia sorpresa della B, Zanetti: "Sognare non costa nulla. Gli americani hanno una loro visione"

Il Venezia in piena lotta per la promozione e primo nella speciale classifica del girone di ritorno di Serie B porta il volto del suo tecnico Paolo Zanetti. "Non ci poniamo limiti - spiega lo stesso allenatore dei lagunari dalle colonne de La Gazzetta dello Sport -. Non siamo salvi ma abbiamo la A ad un punto, centrare i playoff sarebbe fantastico ma sognare non costa nulla. Abbiamo creato un bell'entusiasmo e la società ha una visione diversa. Gli americani ragionano nel lungo periodo, ci tengono a dare continuità e a crescere, dando così valore al club, senza porsi alcun limite".

Zanetti, poi parla, dello scontro al vertice del campionato cadetto contro l'Empoli in programma venerdì sera. Al timone dei toscani c'è un altro tecnico giovane come Alessio Dionisi: "Ci stimiamo dai tempi della C. L'Empoli merita di vincere il campionato, però dovrà passare anche l'ostacolo Venezia che se la gioca con tutti".