Vicenza, Di Carlo dopo il KO: "Non siamo stati bravi. Mi assumo le mie responsabilità"

vedi letture

Il tecnico del Vicenza, Domenico Di Carlo, dopo la brutta sconfitta subita in casa contro il Brescia, è parso molto amareggiato per la prestazione offerta quest'oggi dai suoi uomini. Ecco quanto raccolto da Trivenetogoal.it.

Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite?

Siamo partiti bene con buone giocate, alla prima occasione abbiamo preso gol, dovevamo fare meglio. E’ un peccato perchè i 35 minuti erano stati di ottima qualità. Il Brescia ha meritato e noi non siamo stati bravi, mi prendo le mie responsabilità il mister doveva cercare di tenere la squadra sul pezzo per 95′ invece lo siamo stati solo per 35′.

L’errore sul calcio di rigore?

Non è un errore, sono momenti della partita, dobbiamo non fare errori, quando li commettiamo arrivano due gol. Dobbiamo cercare di fare tesoro, mancano 1-3 punti alla salvezza e non sono arrivati oggi., facciamo complimenti al Brescia, per noi è stata dura recuperare.

La formazione iniziale ha sorpreso per il modulo e per l’esclusione di Rigoni:

Nessuna esclusione, volevo valutare il trequartista, era andata piuttosto bene fino al secondo gol, comunque anche con Rigoni avrebbe fatto come chi ha giocato, è questione di mentalità. La partita è stata giocata bene fino al 37′, rovinata da due situazioni che fanno parte del calcio e della qualità del Brescia, hanno fatto il massimo con il minimo

Dalmonte e Lanzafame?

Lanzafame ha fatto ieri il primo allenamento con noi, a Frosinone ci sarà sicuramente, Dalmonte abbiamo preferito lasciarlo a riposo perchè dopo Chiavari era un po’ affaticato e viste le ultime volte lo abbiamo tenuto fuori

Padella come sta?

Sembra bene, adesso farà una Tac però ci siamo tutti spaventati.