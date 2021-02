Vicenza, Di Carlo: "Dovevamo andare in vantaggio noi, ma è il calcio. A Salerno con l'elmetto in testa"

Domenico Di Carlo, tecnico del Vicenza, è intervenuto al termine del match contro il Monza. Ecco le sue parole ai microfoni di Trivenetogoal: "Abbiamo fatto una buona gara, sono contento dell’atteggiamento. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualche palla di troppo ma ci abbiamo sempre provato, poi nel secondo il Monza ci ha punito durante il nostro momento migliore. Il primo gol è frutto di una loro giocata di qualità, sul secondo ha sbagliato tutta la squadra. Dovevamo andare in vantaggio noi, non loro. Ma il calcio è questo".

C’è rabbia per le occasioni sprecate?

"Più che per le occasioni sprecate potevamo giocare meglio tecnicamente. Peccato, torniamo a casa con zero punti dopo aver fatto una grande prestazione. Sono contento per Lanzafame, il gol gli può dare morale".

Ora c’è la Salernitana.

"Non è questione di big ma di concretezza e di gioco, bisogna andare a Salerno con l’elmetto in testa. Loro sono forti, ma anche noi abbiamo dimostrato di esserlo. Dobbiamo essere arrabbiati per la sconfitta di oggi".