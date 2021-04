Vicenza, Di Carlo: "Gara combattuta, il Lecce è forte. Giacomelli? Si è spaventato, ma sta bene"

Intervenuto al termine di Vicenza-Lecce, il tecnico dei veneti Mimmo Di Carlo ha così commentato la gara persa al Menti.



Sul risultato:

"La gara è stata combattuta, e disputata contro un avversario forte. Abbiamo dimostrato di aver messo le difficoltà alle spalle e le due sconfitte con una prestazione d'alto livello. Il Lecce mette a nudo qualche difficoltà, però abbiamo pareggiato ogni situazione - ammette il mister ex Chievo e Samp, come riportato da Trivenetogoal -. Ma, nel momento in cui si pensava di poter far bene e vincere è uscita la qualità avversaria".

Sull'atteggiamento contro il Lecce ed eventuali leggerezze:

"Più che leggerezza c'è stata la qualità avversaria, che ti punisce e che è stata sfruttata al meglio".



Su Giacomelli:

"Sta bene, nello spogliatoio abbiamo parlato e si è spaventato. Oggi ha fatto il capitano come Dio comanda. Sono contento della sua gara, martedì ci sarà".