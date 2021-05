Vicenza, il club riflette su Lanzafame. All'attaccante potrebbe essere offerto il rinnovo

Il Vicenza è intenzionato a trattenere in Veneto l’attaccante Davide Lanzafame, tornato in Italia a gennaio dopo le avventure in Ungheria e Turchia. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it il club berico sarebbe intenzionato a prolungare il contratto di un altro anno, quello attuale è in scadenza a fine giugno, anche se prima andranno valutate attentamente le richieste economiche del classe ‘87 e le garanzie fisiche dopo sei mesi condizionati dagli infortuni. Già in questa settimana potrebbero esserci sviluppi.