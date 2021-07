Vicenza, si presenta Diaw: "Non so cosa non abbia funzionato a Monza, qui per stare in alto"

Dopo i sei mesi al Monza, Davide Diaw è pronto a ripartire dal Vicenza, che lo ha acquistato in prestito negli scorsi giorni e lo ha presentato quest'oggi alla stampa. Ecco alcune delle sue dichiarazioni, riportate da trivenetogoal.it: "È stata una trattativa piuttosto lunga, vanno sempre fatte in tre, pensavo di rimanere a Monza poi le cose sono cambiate, non pensavo di andare via. Cosa è cambiato? L’idea era di rimanere lì poi abbiamo mancato l’obiettivo, tanti giocatori in rosa e le cose sono andate così ma ora sono contento di essere qui. Vicenza è una piazza importante come tifo, sono stato già in questa zona e lo conosco bene. Ho parlato con mister Di Carlo, Vicenza è una piazza importante e non ho mai giocato in città con questo tifo. Obiettivi? Fare bene e di arrivare il più in alto possibile, l’importante è avere la mentalità vincente e fare i tre punti più volte possibile".

Sul Monza.

"Non so cosa non sia funzionato e non sta a me dirlo, ora è acqua passata, sono qui e voglio fare il meglio per il Vicenza. Il ruolo dove posso rendere meglio? Giocando a due punte con il trequartista dietro. Sono qui in prestito ma per me non è importante, io voglio fare il meglio per il Vicenza a prescindere da un triennale o dall’essere in prestito".