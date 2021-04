Albinoleffe, iniziati i lavori per la nuova academy dei seriani

Prendi carta e penna e non dimenticare: quella di oggi, lunedì 26 aprile 2021, è una nuova data da ricordare per la società seriana. Questa mattina infatti, sono ufficialmente iniziati i primi scavi per la costruzione della futura palazzina al servizio del Centro Sportivo bluceleste, luogo in cui ormai da diversi anni si allenano tutte le formazioni del club bergamasco, dalla Scuola Calcio alla Prima Squadra.

A illustrarci le ultime evoluzioni infrastrutturali in via Comun Nuovo è il segretario e direttore generale della società, Simone Farina, da nove anni nell'organigramma dell'U.C. AlbinoLeffe.

"Quella di oggi è una nuova, l'ennesima, tappa fondamentale del nostro percorso - spiega Farina - Questa mattina abbiamo dato il via ai primi scavi per la costruzione dell'Academy, una struttura al servizio dell'attuale Centro Sportivo, in cui i nostri giovani avranno la possibilità di vivere al meglio il calcio, inteso come sport e come palestra di vita. Quello che questa società sta realizzando, tra l'altro in un momento difficilissimo per il nostro Paese, è un qualcosa che non ha eguali nell'universo calcistico e sportivo italiano. Di questo bisogna esserne consapevoli. È uno sguardo rivolto al futuro, l'ennesimo segnale di speranza e di svolta per la nostra provincia. La volontà è quella di continuare a essere un punto di riferimento formativo per il territorio, al quale ci unisce un legame indissolubile".

Quali saranno i prossimi step?

"Grazie al rilascio del permesso di costruire ottenuto verso la fine del mese di marzo, venerdì è stato allestito il cantiere che da oggi vede gli operai impegnati nei primi scavi per la costruzione della nuova struttura. Questa fase, che avrà una durata di circa quattro settimane, sarà propedeutica all'inizio delle lavorazioni in muratura di cemento armato, in preparazione alle aree di lavoro per il montaggio della parte prefabbricata. Stimiamo che la nuova Academy possa essere inaugurata tra circa dodici mesi, ma speriamo di comprimere ulteriormente queste tempistiche. Per quanto concerne lo stadio invece, nelle prossime settimane ultimeremo le rifiniture e i collaudi degli impianti, al fine di ottenere l'agibilità nei primi mesi estivi e affrontare così il prossimo campionato nella nostra nuova casa".

Tornando all'Academy, da cosa è composta la nuova struttura?

"Sarà suddivisa su tre piani, di cui due fuori terra. In quello interrato troveranno spazio un'ampia autorimessa, alcuni vani tecnici, la lavanderia e un deposito attrezzi. Al piano terra - circa 1600 mq - troveranno collocazione un'area riservata alla Prima Squadra, con uno spazioso spogliatoio per i calciatori, un secondo per lo staff, servizi, docce, uffici per il personale tecnico e locali medici. Sempre al piano terra verrò poi collocato l'intero settore giovanile: saranno presenti sei ampi spogliatoi, oltre a quelli riservati al personale tecnico. Al primo piano invece, sorgeranno i nuovi uffici, oltre a una sala riunioni e ad altri spazi inizialmente lasciati a rustico. Per ottimizzare i costi, verranno installati sulla copertura dei pannelli fotovoltaici. Senza dimenticare che tutti gli impianti al servizio dello stadio sono stati studiati anche per il funzionamento della nuova Academy. In particolare, il sistema geotermico consentirà un basso consumo energetico".

Cosa significa per Lei tutto questo?

"Essere partecipe e contribuire ogni giorno alla creazione di un progetto tanto ambizioso è motivo di orgoglio per me come per tutte le persone che fanno parte della nostra struttura. Sono convinto che questa società possa divenire sempre più un importante punto di riferimento per la bergamasca, per tutte le svariate e considerevoli realtà che la compongono e per tutti i giovani che la animano. Gli stessi sui quali crediamo fortemente e per i quali abbiamo investito in strutture innovative, oserei dire uniche non solo a livello di Lega Pro. Un modello virtuoso che fa della linea verde la propria filosofia guida, in una frase: serietà e avanguardia al servizio dei più giovani".

Lo stadio quasi ultimato e ora nuovi uffici e spogliatoi al servizio del Centro Sportivo. Un anno decisamente da ricordare per l'AlbinoLeffe.

"Stiamo vivendo un sogno e per questo non finiremo mai di ringraziare la proprietà e tutti i soci per gli innumerevoli sacrifici che da ormai più di vent'anni permettono a questa realtà di essere un esempio a livello locale e nazionale. Ci tengo a rivolgere un pensiero alla Prima Squadra, che ha onorato al meglio la nostra maglia, centrando per il secondo anno consecutivo i playoff e valorizzando al contempo tanti giovani in rosa, alcuni dei quali provenienti proprio dal nostro settore giovanile. A loro vanno i più sinceri complimenti e un enorme sostegno per le prossime partite.

Dulcis in fundo, vorrei riservare un grande abbraccio a tutte le nostre giovani promesse e a chi sta dedicando anima e cuore alla loro crescita: in questa stagione così complicata non hanno mai perso l'entusiasmo affrontando ogni impegno con la passione e la determinazione che da anni ci accomuna. Il futuro è dalla loro parte".