Alessandria, Di Masi: "Finale meritata, ma non abbiamo ancora fatto nulla"

Il presidente dell'Alessandria Luca Di Masi all'indomani della conquista della finale play off ha parlato ai microfoni di Telecitynews24 del risultato raggiunto e della sfida contro il Padova: “Sapevamo che l'AlbinoLeffe sarebbe stato molto impegnativo come avversario, soprattutto fuori casa anche perché in queste gare i valori si livellano. Siamo riusciti però a portarla a casa con tanto cuore, ma anche qualità. Sono molto contento, ma non abbiamo ancora fatto nulla e ora ci attende il Padova. In finale avremo il nostro pubblico, pur con numeri limitati, sia in casa sia in trasferta e questo può farsi sentire. Ieri è stato uno spettacolo rivederli sugli spalti e in fondo il motivo per il quale sono qui è questo. - continua Di Masi – Abbiamo ancora due gare importantissime in cui mettere testa e cuore. Ma con mister Longo e il suo staff abbiamo la possibilità di giocarci questa finale con la consapevolezza di essercela meritata e la giocheremo nel migliore modo possibile per continuare ad inseguire il sogno nostro, dei tifosi e della città”.