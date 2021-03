Au Monopoli sui contagi da Covid-19: "E' come una sorta di roulette russa"

Nonostante non siano state riscontrate nuove positività, in casa Monopoli si contano comunque quattro positivi al Covid-19: tre giocatori e un altro tesserato.

Di questo, come riferisce tuttoc.com, ne ha parlato l'Au biancoverde Alessandro Laricchia, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport - ed. Puglia e Basilicata: "Questa è una mazzata che non ci voleva. Tutti temevamo le conseguenze della partita con la Cavese, poi travolta dai contagi. Purtroppo, quando abbiamo iniziato la stagione avevamo messo in conto questa serie di pressioni. Insomma come una sorta di roulette russa. Sabato sera, dopo la vittoria di Francavilla, qualcuno lamentava sintomi specifici. Il giorno dopo l'amara conferma. Cosa prevedo? Incrocio le dita, sperando in una carica virale contenuta, che possa evitare un allargamento da focolaio come nell'andata. Speriamo bene...".