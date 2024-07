Ufficiale Avellino, arriva il centrocampista Alessio Tribuzzi a titolo definitivo dal Crotone

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dal F.C. Crotone, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessio Tribuzzi. Nato a Roma il 19 novembre 1998 il centrocampista laziale ha firmato con il club un contratto triennale.

Cresciuto tra le giovanili di Roma e Frosinone, in carriera ha indossato le maglie di Latina, Frosinone e Crotone. Per lui si tratta di un ritorno ad Avellino avendo indossato la maglia biancoverde nella stagione 2018/2019, in serie D, mettendo a referto 12 gol e 13 assist. In totale tra i professionisti ha collezionato 141 presenze, divise tra serie B, serie C, Coppa Italia, Coppa di C, playoff di serie B e playoff di serie C.