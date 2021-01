Bari, negativo l'esito dell'incontro con Simeri. Sarà addio con l'attaccante

Simone Simeri lascerà il Bari in questa finestra di mercato. È questo l'esito, come riporta tuttobari.com dell'incontro tenutosi nella giornata di ieri fra società e giocatore, un esito negativo che porterà alla separazione con il classe '93 che ha davanti a sé molte possibilità. Il giocatore infatti piace in Serie B, ma anche a Perugia che, perso Biasci finito al Padova, potrebbe virare sull'ormai ex barese per rinforzare ulteriormente il reparto avanzato.