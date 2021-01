tmw Bari, sirene dalla B per Simeri: ci sono Entella e Salernitana

Simone Simeri, attaccante classe '93 del Bari, potrebbe cambiare casacca durante questa finestra di mercato. Secondo quanto raccolto da TMW, sulle sue tracce ci sono Entella e Salernitana: il Bari preferirebbe cederlo in B per non rischiare di ritrovarselo da avversario in caso di playoff.