La Pianese riabbraccia Ongaro: "Felice di esser rientrato. Vogliamo il miglior piazzamento playoff"

Un infortunio che ha portato a un lungo stop, circa quattro mesi lontano dai campo, ma questo è ormai il passato, perché la Pianese ha potuto riabbracciare l'attaccante Easton Ongaro, tornato a piena disposizione delle zebrette: Adesso sto molto bene, sono felice di essere tornato e di poter ricominciare a giocare - si legge sui canali ufficiali del club -. Dal punto di vista fisico la mia condizione sta migliorando, sentirmi bene ed essere completamente recuperato è una sensazione davvero bellissima per me. Sono felice di poter rientrare nel gruppo e di aiutare la squadra in qualsiasi modo possibile".

Proprio sulla squadra: "Stiamo attraversando un ottimo momento e guardiamo con fiducia alle ultime partite della stagione, sperando di arrivare ai playoff nel miglior modo possibile. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti finora, probabilmente abbiamo superato anche le aspettative, e ora giocheremo con libertà, fiducia e senza troppa pressione: è questo l’approccio giusto per affrontare le partite".

Conclude quindi: "Il club è stato fantastico durante tutto questo periodo, dall’inizio alla fine dell’infortunio. Mi hanno dato tutto ciò di cui avevo bisogno per tornare in campo: è davvero un ambiente straordinario. Ora avere di nuovo l’opportunità di giocare e aiutare la squadra, sia per pochi minuti sia dall’inizio della partita, significa molto per me. Sono davvero grato di far parte di un club così”.