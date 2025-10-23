Pianese, Ongaro operato per la pulizia del tendine d'Achille: a breve, via al percorso di recupero
Tegola in casa Pianese, con un nuovo infortunio che colpisce la formazione bianconera allenata da mister Alessandro Birindelli: causa un problema al tendine di Achille, Easton Ongaro è stato operato (intervento di pulizia), e dovrà chiaramente stare a riposo per un certo tempo, non specificato nella nota diffusa dalla società amiatina. Nei prossimi giorni l'attaccante canadese comincerà il percorso di recupero, e da li se ne saprà di più.
Questa, la nota ufficiale del club:
"L’US Pianese rende noto che Easton Ongaro è stato sottoposto a un intervento di pulizia del tendine d’Achille della gamba destra. Nei prossimi giorni l’attaccante bianconero comincerà il percorso di recupero".
