Catania, c'è l'accordo con il Catanzaro per il ritorno di Di Piazza

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il Catania ha messo nel mirino Matteo Di Piazza, ed è a lavoro per riportare in rossazzurro il giocatore.

Da tuttoc.com, emergono poi ulteriori dettagli in merito: i siciliani hanno un accordo di massima con il Catanzaro, dove ora milita l'attaccante che si trasferirebbe in prestito secco, ma la trattativa si concretizzerà solo quando le Aquile otterranno l'ok per l'arrivo dalla Casertana di Luigi Cuppone, al quale sono stati proposti due anni e mezzo di contratto.