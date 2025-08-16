Innesto d'esperienza per la Cavese: il polacco Thiago Cionek ha firmato per un anno
Innesto d'esperienza per la difesa della Cavese. Il club campano ha infatti ufficializzato sui propri canali ufficiali l'arrivo del difensore classe '86 Thiago Cionek che nella passata stagione ha vestito la maglia dell'Avellino per 12 volte conquistando la promozione in Serie B. Questo il comunicato:
"Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Thiago Rangel Cionek.
Nato in Brasile il 21 Aprile 1986, doppia cittadinanza brasiliana e polacca, cresce nelle giovanili del Cuiaba, prima di approdare nelle Serie A Polacca con la maglia del Jajiellonia dove resta per un triennio.
Nel 2012 approda in Italia dove vestirà le maglie di Padova, Modena, Palermo, Spal, Reggina ed Avellino. Con i lupi lo scorso anno ha conquistato la Serie B.
Quasi 500 gare tra i professionisti oltre ad aver partecipato con la maglia della Polonia ad Euro 2016 ed al mondiale del 2018.
Si è legato al club metelliano sino al 30 giugno 2026".