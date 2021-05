Coppa Italia senza club di C. Pres. Albinoleffe: "Scelta disdicevole: intervengano FIGC e Governo"

Come ormai è noto, nella giornata di ieri il Consiglio di Lega Serie A ha avanzato una proposta di riforma della Coppa Italia, che limiterebbe la stessa ai club di Serie A e Serie B, escludendo così quelli di Serie C e Serie D che finora invece ne prendevano parte in base alla classifica della precedente stagione.

La proposta deve essere ancora approvata dal Consiglio federale FIGC, ma da parte dell'Albinoleffe, nella persona del presidente Gianfranco Andreoletti, è arrivato un duro attacco a questa.

Ecco le parole del numero uno seriano, riprese dal sito ufficiale della società lombara: "È davvero disdicevole la scelta di escludere dalla Coppa Italia il mondo professionistico della Lega Pro. La Coppa Italia storicamente rappresenta la competizione del territorio italiano in cui tutte le categorie calcistiche possono partecipare e competere nel rispetto dello spirito sportivo. Così come già accaduto con la proposta della SuperLega, mi auguro un pronto intervento della Federazione e in modo analogo del Presidente del Consiglio: lo sport non è solo spettacolo ma è maestro di vita per i giovani talenti e laddove ci sono iniziative che lo mortificano è necessario un pronto intervento da parte delle istituzioni".