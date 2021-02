Dall'Europa al Bari in Serie C. Carrera torna nella piazza che lo lanciò da calciatore

Dall’Europa alla Serie C italiana. Quello di Massimo Carrera potrebbe sembrare un triplo salto all’indietro. Il tecnico infatti, dopo aver sostituito Conte, all’epoca squalificato, per dieci partite sulla panchina della Juventus nel 2012 (vincendo anche la Supercoppa) è volato prima in Russia per sedere sulla panchina dello Spartak Mosca, dove in due anni e mezzo ha vinto un titolo e una Supercoppa di Russia, e poi in Grecia per guidare l’AEK Atene per circa un anno conquistato la qualificazione in Europa League.

Una scelta controcorrente quella di ripartire dal basso per l’ex difensore che ha scelto una piazza che ha conosce e apprezza avendoci giocato dal 1986 al 1991 conquistando una promozione in Serie A e una salvezza prima del grande salto in avanti per vestire la maglia della Juventus con cui ha vinto tutto. Come da calciatore per Carrera la piazza di Bari potrebbe essere un nuovo trampolino di lancio per affermarsi in Italia dopo aver fatto bene all’estero.