Dg Arezzo ribadisce: "Confermati De Vito e Muzzi: spiace per la retrocessione, ma proseguiamo"

Aria decisamente tesa in casa Arezzo, con una contestazione in città che ha colpito maggiormente il Ds Enzo De Vito e il direttore dell'area tecnica Roberto Muzzi, di cui i tifosi hanno chiesto l'allontanamento. Ma dopo la riunione di ieri, come riferisce arezzonotizie.it, il Dg Guglielmo Manzo ha ribadito la volontà di confermarli: "Confermiamo De Vito e Muzzi che resteranno con il ruolo di direttore sportivo e consigliere, siamo i primi a essere dispiaciuti per la retrocessione e chiediamo scusa alla città, ma andiamo avanti. Presenteremo domanda di ripescaggio e allestiremo una rosa competitiva in alternativa per la serie D ma il nostro impegno è massimo per l'Arezzo".